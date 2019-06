A Frattamaggiore si inaugura il laboratorio di mosaico di Angela Sorbo

Da Ravenna a Frattamaggiore passando per Capodrise. Queste le "tessere" del percorso della mosaicista casertana Angela Sorbo che venerdì 21 giugno, alle 19, inaugurerà il suo laboratorio di arte musiva in via Genoino a Frattamaggiore, in provincia di Napoli.

Un piccolo showroom nel contesto storico frattese, con arredi dal sapore artigianale, ospita l'esposizione dei mosaici riscontrando il fascino dell'angolo produttivo dove si può vedere Angela al lavoro.

Intavola un discorso interessante il professore Michele Grassia, l'inventore del marchio e della produzione de "Il Mosaico per la scuola" un kit prezioso per lo svolgimento dei corsi che per anni ha girato le scuole artistiche campane e non solo. A testimoniare la storia musiva frattese, in esposizione alcuni mosaici della pittrice e mosaicista Maria Saviano, in sua memoria gentilmente concessi dalla famiglia Grassia (collezione privata).

L'evento sarà allietato da finger food e bollicine.