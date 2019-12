Ogni Favola è un gioco: laboratorio di lettura interattiva al Bosco di Capodimonte

“Ogni Favola è un gioco”

Laboratorio di lettura interattiva al Real Bosco di Capodimonte

Fabbricato Scuderie- sede del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato

Sabato 7 dicembre

9:30 -Registrazione partecipanti e accoglienza



Dalle 10:00 alle 12:00 circa- Visita guidata al Reparto a Cavallo e Laboratorio di lettura interattiva



Evento gratuito



Consigliato per i bimbi dai 5 anni in su

Numero massimo di partecipanti: 30 bambini esclusi gli accompagnatori



“Fate i bravi, altrimenti non riceverete nessun regalo da Babbo Natale!”

Quante volte, durante il periodo natalizio, i bimbi si trovano ad ascoltare ripetutamente questa esortazione, nel complicato tentativo dei genitori di acquietare i loro vispi caratterini? Già, ma cosa significa davvero :”Fate i bravi”?

Per rispondere a questa domanda e trasmettere le relative risposte in forma ludica-didattica alle nuove generazioni, i volontari dell’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte si avvarranno del supporto della Squadra a Cavallo della Polizia di Stato, con sede nel Fabbricato Scuderie del Real Bosco di Capodimonte, che lavora costantemente per la tutela dei visitatori e per la salvaguardia della flora e della fauna del bosco. Da questa collaborazione è nata una favola, dal titolo “Il piccolo cavallo blu”, ispirata alle opere del pittore espressionista Franz Marc, che verrà raccontata ai partecipanti durante la visita guidata alle Scuderie e agli splendidi cavalli della Polizia di Stato. Il racconto si alternerà a giochi, filastrocche, indovinelli e disegni ma soprattutto sarà impreziosito dalle spiegazioni degli Agenti di Polizia, circa l’importanza di fare formazione sulla legalità e la cittadinanza attiva, così da risvegliare nelle nuove generazioni un senso di solidarietà umana, sopita dalle molteplici stimolazioni digitali che sempre più spingono, anche gli adulti, all’isolamento. Obiettivo di un laboratorio di legalità e cittadinanza attiva, seppur attraverso una favola, è sempre quello di insegnare ad agire per la comunità e nella comunità, preservando allo stesso tempo sé stessi. Non dimentichiamo che rispettare le regole e prodigarsi attivamente per la collettività crea un ambiente di fiducia e sicurezza all’interno della stessa, permettendo quindi la crescita del tenore di vita di ogni singolo cittadino.

Alla fine del Laboratorio verranno distribuiti gadget in regalo, scriveremo e leggeremo insieme dei pensierini sull’esperienza vissuta… chissà, Babbo Natale potrebbe essere in ascolto!



Il progetto è sponsorizzato e patrocinato dalla Direzione e del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Polizia di Stato Reparto a Cavallo, Premio GreenCare Aps, Euphorbia s.r.l.



Prenotazione obbligatoria

Mail: amicidelrealboscodicapodimonte@gmail.com

Wa: 3209431770