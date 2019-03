Laboratorio & Cena Giapponese

Il cibo è l’indiscusso strumento di coesione e incontro culturale e la cucina si trasforma in un vero e proprio tempio di conoscenza, di arricchimento personale, di confronto, di scoperta e di scambio. In cucina siamo tutti uguali.



Ogni mese il Tecla propone un laboratorio di cucina portando in tavola un paese. Sapori, odori e tradizioni vi trasporteranno per una sera fuori dalla vostra realtà. Questa volta la collaborazione è con il ristorante Konoha Sushi in via Aniello Falcone: i partecipanti saranno guidati alla preparazione del menù scelto, apprendendo così nuove tradizioni per poi cenare tutti insieme gustando quanto le proprie mani hanno preparato

COSTO:40,00 € - include laboratorio di cucina, cena



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail corsidilinguanapoli@gmail.com; WhatsApp 3737163640/ 3204934396

L’evento avrà luogo solo al raggiungimento minimo di 35 partecipanti