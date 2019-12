Tra bacche e stelle di Natale: Laboratorio di Botanica gratuito a Capodimonte

A gran richiesta ritorna il Laboratorio di Botanica per bambini al Museo e Real Bosco di Capodimonte, stavolta dedicato alle specie botaniche che impreziosiscono questi giorni di festa. Giocando tra bacche di cannella, di pungitopo, di vischio, stelle di Natale e aghi di abete, i piccoli partecipanti potranno apprenderne il significato e le caratteristiche nonché le tradizioni e le leggende. Grazie all’aiuto degli esperti botanici di Euphorbia S.r.l., gli operatori dell’Associazione Amici del Real Bosco di Capodimonte proporranno giochi didattici, disegni ed origami tematici. Verranno distribuiti, come di consueto, tanti gadget e soprattutto la Borsa del Piccolo Esploratore e l’Erbario per proseguire la scoperta della Natura…!

Il progetto è patrocinato dalla Direzione e del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Premio GreenCare Aps, Euphorbia S.r.l.

DETTAGLI

“Tra bacche e stelle di Natale”

Laboratorio di Botanica

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Sala Sol LeWitt

Sabato 4 Gennaio 2020

9:30 - Registrazione partecipanti e accoglienza

Dalle 10:00 alle 12:00 - Laboratorio



Evento gratuito



Consigliato per i bambini dai 4 agli 8 anni

Numero massimo di partecipanti: 30 bambini esclusi gli accompagnatori



Prenotazione obbligatoria

Mail: amicidelrealboscodicapodimonte@gmail.com

Wa o sms: 3209431770