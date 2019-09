Laboratori di paesaggio nel Real Bosco di Capodimonte: sabato 7 settembre 2019, dalle ore 9.30 alle ore 11.30



Il Belvedere del Real Bosco di Capodimonte sarà il luogo protagonista per lo svolgimento del secondo laboratorio di paesaggio. Ai bimbi ed ai genitori verrà trasmesso e spiegato il valore del paesaggio della propria città e del Real Bosco, attraverso un racconto ludico ed interattivo di alcune opere d’arte visibili all’interno del Museo di Capodimonte. L’illustrazione delle opere sarà alternata a momenti di disegno creativo, giochi, lettura e compilazione di schede didattiche e la composizione di uno speciale puzzle a tema paesaggistico, ideato in esclusiva dagli operatori dell’associazione. Come di consueto, non mancheranno gadget da distribuire ai bimbi partecipanti!

Il laboratorio è rivolto ai bambini dai sei ai dieci anni, ma nulla vieta la presenza di bambini più piccoli o di ragazzi. È comunque necessaria la presenza di un genitore o di un accompagnatore responsabile. Il numero massimo è di 30 partecipanti, escludendo gli accompagnatori.

Prenotazione obbligatoria inviando: Mail a amicidelrealboscodicapodimonte@gmail.com - Sms, WA o telefonate al 3209431770 (segreteria arbc)

Registrazione partecipanti: Porta Grande dalle ore 9.30 alle 9.45

Svolgimento: prati calpestabili Belvedere dalle ore 10:00 alle 11.30