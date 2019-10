Saturdays for future, laboratori di educazione alimentare

Il tema della sostenibilità gioca un ruolo sempre più importante nella formazione delle prossime generazioni. Per questo il 5 ottobre alle ore 11 arriva il secondo laboratorio di educazione alimentare per bambini dai 6 agli 11 anni organizzato da Carrefour nell’ambito di Act For Food Kids, in collaborazione con Istituto Auxologico Italiano.

L’appuntamento sarà dedicato al tema Cibo e Sport.



A Napoli gli incontri si svolgeranno presso il Carrefour Market di Via Morghen 28/30 e quello di C.so Europa (angolo Piazzetta S. Stefano).