''La violenza ha mille facce...l'amore una sola'': racconti e riflessioni contro la violenza sulle donne

Domenica 3 dicembre, presso la Sala Cavallo sotto i portici del Comune di Marano, l'associazione Frida Kahlo presenta l'evento "La violenza ha mille facce...l'amore una sola'' con il duo di attori "Fatebenefratelli". L'associaizone da tempo è attiva sul territorio anche con uno sportello di aiuto per le donne vittime di violenza.

"Il fenomeno della violenza - spiega l'Associazione - ha origini lontane, anche se è stato per molto tempo un fenomeno sommerso.

Quasi come dovesse restare relegato tra le mura domestiche come un ''fatto privato'' e non invece che riguarda tutti, tutti noi. Oggi ogni due giorni una donna viene uccisa e i casi di femminicidio e di stupro sono all'ordine del giorno. La violenza sulle donne è in costante aumento.

Ancora oggi c'è chi gira la faccia dall'altra parte ma tanti tra mass media, operatori della comunicazione e del sociale se né occupano.

Oggi non è più un fenomeno sommerso, è una tematica sociale che riguarda la società tutta. Ed anche due attori come i Fatebenefratelli che hanno fatto della comicità e della risata il loro lavoro, si sono fermati dinnanzi a questo fenomeno, dedicando parte del loro tempo e del loro lavoro a questa piaga della società. Ogni donna uccisa può essere una madre, una sorella, un'amica...semplicemente una donna.

I Fatebenefratelli hanno scritto un libro ''Femmene'' che comprende quattro racconti, tre sulla violenza ed un ultimo sull'amore quello vero, puro, che dura tutta la vita, che vuole essere un monito di speranza. Usando una scrittura semplice ma d'impatto come amano definirla anche loro. Racconti che arrivano dritti al cuore, che fanno riflettere. Una riflessione che riguarda tutti noi, donne e uomini. E vi invitiamo a farlo insieme il 3 dicembre. I Fatebenefratelli vi faranno conoscere le storie e i personaggi del loro libro. Affinché il fenomeno della violenza venga percepito da tutti come se fosse vissuto sulla propria pelle".