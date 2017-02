La Villa del Poeta: visita-spettacolo a Villa delle Ginestre

Domenica 26 Febbraio, vi portiamo a Villa delle Ginestre, già nota come Villa Ranieri, per farvi rivivere, le ultime ore di Giacomo Leopardi. Antonio Ranieri, Paolina, e lo stesso Leopardi faranno prendere vita la dimora che ospitò Leopardi nel suo soggiorno Torrese dove compose la celebre opera "La Ginestra". Una breve introduzione di una guida vi dirà alcuni dettagli sulla storia e sull'architettura della villa. E, una volta dentro, Paolina, Antonio e Leopardi vi porteranno ai tempi del poeta. Un'occasione per conoscere la villa in collina fra il Vesuvio e il mare che ospitò il poeta e fu enorme fonte di ispirazione.

Spettacoli a partire dalle ore 10.00 ogni ora.

Durante la fase di prenotazione specificare l'orario desiderato. Contributo di partecipazione Euro 12.00 (compreso di biglietto d'ingresso alla villa)

Parcheggio Gratuito

Durata evento 1h