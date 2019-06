La Terza Classe in concerto per il Nisida Live Festival

Concerti, dj set, presentazioni libri, aperitivi gratuiti, mostre fotografiche e di artigianato, immersi nello spettacolare panorama del Neasy di Coroglio, una cornice unica dove la luce del tramonto si fonde con il mare del Golfo.

Tutto questo è il Nisida Live Festival che il 16 giugno, per il terzo appuntamento, vede ospiti musicali La Terza Classe.

Il Nisida Live Festival è realizzato in collaborazione con MVO concerti, Factory, Lanificio 25, Subcava Sonora, Graus Edizioni e Fotografi Partenopei

Gli appuntamenti in dettaglio:

- Per l’AperiLibro al tramonto protagonista sarà nuovamente Graus Edizioni con lo scrittore Alessandro Perna , che parlerà del suo libro “In fondo alla caverna” insieme al presidente dell'associazione Rinascimento Partenopeo Riccardo Guarino

- Mostra Fotografica “Cis. Cinema In Scatti” a cura di Ozèz

- Mostra d'arte a cura di ART IN MOVEMENT

- Durante la serata la redazione di EFFE Magazine presenterà il numero con in copertina l'attrice Anna Bracati

- Selezione musicale: Dj Paulus

Area Musica Live

La Terza Classe

Area MAMBO

Dj set: KAP aka Enzo Capocelli

INFO E COSTI

Dalle 20 alle 22 Ingresso FREE riservato esclusivamente ai registrati su Eventbrite (https://nisidalivefestivalday3.eventbrite.it/)

dalle 22 alle 23 ingresso 10 euro con drink

dalle 23 ingresso 15 euro con drink

FREE BUFFET dalle H21:00 alle H22:00