La Terza Classe in concerto all'Abbash

Hanno scelto la strada del folk e del bluegrass, viaggiando per il mondo, e dopo un tour negli U.S.A. ed in procinto di partire per partecipare al pazzesco SXSW festival, ad Austin Texas, sono tornati a casa per farci cantare e ballare al ritmo della loro musica: all'Abbash arriva La Terza Classe



Abbash è il nuovo spazio del Kesté dedicato al teatro, all'arte, alla musica. Con la direzione artistica di Fabrizio Caliendo (Kestè) e di Luciano Labrano (Cellar Theory), prende vita una nuova stagione culturale. Sarà amore a prima vista.



LA TERZA CLASSE

Pierpaolo Provenzano - guitar, voice

Rolando "Gallo" Maraviglia - uprightbass, voice

Enrico Catanzariti - drum, voice

with

Corrado Ciervo - violin, keyboard

Alfredo D'Ecclesiis - harmonica



ORARIO e PREZZO

22 febbraio 2018

Apertura tesseramento ore 20.00

Inizio concerto ore 22.30



L'ingresso è riservato ai soci di "Abbash"

Costo tessera annuale + ingresso - 10€

Ingresso per i già tesserati - 5€



POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

https://goo.gl/forms/0RpcihEJIsGhEC6W2





LA TERZA CLASSE

È possibile portare il folk ed il bluegrass in giro per il Mondo provenendo da Napoli? Sembrerebbe di no! Ci si aspeterebbe questa come risposta, ed invece LA TERZA CLASSE è l'eccezione che conferma la regola. Nati nel 2012 per strada, a Napoli, la band inizia ad esibirsi con un repertorio folk anglosassone, di matrice bluegrass; il gruppo inizia a ricevere consensi grazie all'attività di "busking" in giro per l'Italia e l'Europa (Francia, Belgio, Olanda). Nel 2013 producono "Ready to Sail", primo LP di brani tradizionali riarrangiati e reinterpretati.



Sempre nel 2013 la band prende parte al documentario musicale "On the Road" con Joe Bastianich girato a Napoli da SkyArte.



Nel 2014, La Terza Classe parte per il primo tour degli Stati Uniti dove fra una data e l'altra incontra fortunosamente Jim Lauderdale, artista country/soul pluripremiato ai Grammy Awards che invita la band ad esibirsi al noto show televisivo americano Music City Roots, a Nashville; da questo momento in poi La Terza Classe parteciperà a ben 4 edizioni del programma.

Nel 2015, 2016, 2017, 2018 La Terza Classe ritorna in America calcando numerosi palchi, fra i più prestigiosi quelli del Big Ears Festival in Tennessee, il Rockwood Music Hall di New York ed il Bluegrass Undreground. Nel 2016 la band lancia l'album "FolkShake" uscito con l'etichetta " Ad Est dell'equatore" e vende 2500 copie in più continenti grazie all'intensa attività live. Il singolo Paulina viene utilizzato come soundtrack del film di Francesco Prisco "Bob & Mary's" (2018) con Rocco Papaleo e Laura Morante. La band inoltre prende parte alle riprese comparendo in varie scene del film. Dopo qualche cambio di formazione, nel 2016, la band partecipa allo show televisivo " Italia's got talent" arrivando alle semifinali e riscuotendo grande popolarità in tutta Italia. La Terza Classe ha inoltre prodotto un film documentario (girato dal regista Ugo di Fenza) dal titolo "Flat Tyre - An American music dream" sull'esperienza della prima tournée amricana; il docufilm ha vinto il premio come migilore documentario al Napoli Film Festival ed un primo speciale della giuria al Salento International Film Festival. Ad Ottobre del 2018, dopo un anno di concerti e duro lavoro in studio, la band lancia l'EP di soli inediti "La Terza Classe", prodotto con Polosud Records con la produzione artistica di Massimo De Vita. A Novembre 2018 la band è stata in tour negli Stati Uniti per 27 shows riscuotendo grande successo.