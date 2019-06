A Giugliano la VII edizione de "La Tammorra dei Briganti"

Storia, cultura, tradizione. Ma anche balli, musica popolare e tante attività. 'La Tammorra dei Briganti', che si terrà il 21, 22 e 23 giugno nei giardini del 'I Circolo' a piazza Gramsci a Giugliano, è un evento giunto alla sua VII edizione.

Divertimento ma anche tanti spunti di riflessione. Ben tre i concerti quotidiani che saranno preceduti da convegni sulla storia del Sud. E poi le favole del Basile, con l'attore Fabio Pezzurro che terrà incontri con i più piccoli. Tutto nel rispetto della tradizione popolare, quella che nasce dal basso e da molto lontano per essere però un punto di riferimento per il futuro. Perché per sapere dove si può arrivare bisogna conoscere le proprie origini e le proprie tradizioni.

L'appuntamento con la presentazione dell'evento è per martedì 18 giugno alle ore 11,30 presso la Sala Paliotto del Comune di Giugliano

Interverranno:

Antonio Poziello, sindaco di Giugliano

Domenico Ciccarelli, ideatore e organizzatore dell'evento

Luigi Rubiconti, direttore artistico

Fabio Pezzurro, attore e regista

Modera Francesco Biondi