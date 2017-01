In scena "La scomparsa di Patò" di Andrea Camilleri

Dal 21 gennaio al 5 febbraio 2017, a Il Pozzo e Il Pendola va in scena:

LA SCOMPARSA DI PATO’

di Andrea Camilleri

con Andrea De Rosa, Renato De Simone, Fabio Rossi

regia Paolo Cresta

Uno dei testi più geniali di Andrea Camilleri, da uno spunto di Leonardo Sciascia un giallo perfetto, esilarante sorprendente.

Il 21 marzo 1890 Venerdì Santo, a Vigata viene secondo tradizione messo in scena il “Mortorio” ossia la Passione di Cristo opera teatrale del cavalier D’Orioles, nella quale il ragionier Antonio Patò, specchiato impiegato della banca locale, filiale della Banca di Trinacria, si assume, già da qualche anno, la poco simpatica parte di Giuda che gli vale, durante la sua appassionata recitazione, dover ricevere insulti e minacce dagli spettatori che si immedesimano nello spettacolo religioso.

Sul grande palco, allestito in uno slargo di proprietà del marchese Simone Curtò che ha concesso anche l’uso di quattro magazzini le cui porte danno sul cortile padronale per farne dei camerini per i numerosi personaggi dello spettacolo, comincia la rappresentazione che giunge all’acme con l’invio all’inferno di Giuda-Patò, accompagnato dagli improperi degli spettatori, attraverso un’apposita botola. Alla fine della rappresentazione però Patò sembra essere scomparso. Nel suo camerino non si trovano né i suoi abiti né il costume di scena.

orari: sabaro ore 21,00

domenica ore 18,30

prenotazioni: 081 5422088 | info@ilpozzoeilpendolo.it