"La santa piccola" presentazione del libro di Vincenzo Restivo

Dopo l'anteprima milanese, Mercoledì 5 Aprile alle ore 17:30 la libreria Mooks - Mondadori Bookstore (Piazza Vanvitelli 10A, Vomero) ospita la prima presentazione a Napoli del nuovo libro di Vincenzo Restivo "La Santa Piccola" edito da Milena Edizioni. Ospite dell'appuntamento letterario, oltre all'autore e all'editore Moreno Casciello, il responsabile cultura dell'Arcigay Claudio Finelli.

Il libro "La Santa Piccola" si inserisce perfettamente nel solco dei titoli della collana di Milena Edizioni dedicata al mondo LGBT per i suoi protagonisti, le loro vicende e le loro storie personali. Mario, Lino e Assia. Diciassette anni. Tre realtà all'interno dello stesso stabile: una palazzina popolare di Forcella dove le case vecchie hanno l'odore del metano a causa delle tubature usurate e dove l'omertà e la superstizione hanno più valore delle buone azioni. Per le precarie condizioni economiche, Lino e Mario sono costretti a prostituirsi. Un'adolescenza contagiata da un mondo di adulti fin troppo sporco, carnefice della loro innocenza. La violenza diventa, allora, l'unica alternativa di sopravvivenza. E in tutta questa violenza, violento diventa anche l'amore, perché non ricambiato. A Mario i maschi non piacciono, dice lui, è roba da ricchioni, ma poi è innamorato di Lino che è anche il suo migliore amico e con Lino ci farebbe tutte le cose più pesanti che si fanno con le femmine. Lino però è innamorato di Assia e lei lo ricambia allo stesso modo, malgrado l'opposizione della famiglia, perché è diventato un tipo violento da quando gli hanno ammazzato il padre per un debito con la camorra e da quando vive solo con una madre in pieno esaurimento nervoso. Poi c'è Annaluce, nove anni, che tutti chiamano La Santa Piccola che a un certo punto dice di avere le stimmate e di vedere la madonna. Forcella diventa così teatro di un prodigio, invasa da una folla di fedeli in attesa di un miracolo. E anche Mario, Lino e Assia chiedono il loro miracolo, la loro richiesta d'aiuto, il loro bisogno d'amore in un mondo che li vede fin troppo randagi. E quel grido di disperazione sarà anche la ragione del drammatico epilogo.

L'autore: Vincenzo Restivo è un autore di Caserta, al suo quinto romanzo a soli 34 anni. Insegna Lingue e Letterature straniere. Attivista per diritti degli omosessuali, tramite l'associazione RAIN di Caserta.