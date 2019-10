"La ricerca del sorriso": tanti artisti live per sostenere la ricerca

Il Sorriso di Karol e l'Istituto Fiumarelli vi invitano all'evento "la ricerca del sorriso".

Grandi artisti uniti per una sola causa in collaborazione con la sezione pediatrica del Dismet Universita' Federico II, a sostegno della ricerca su malattie genetiche da immunodeficienza in età pediatrica.

Sul palco del Palacasoria, il 9 novembre, Franco Ricciadi, FranK Carpentieri, Alessandro Bolide, Valentina Stella, Luca, Sepe, Andrea Sannino, Ivan Granatino e Fabrizio Cerrone