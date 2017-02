Reggia Designer Outlet, ultimo week end di saldi e l'iniziativa M'Illumino di Meno

Trend più che positivo per l’andamento saldi a La Reggia Designer Outlet, con i suoi 550.000 visitatori, che dal 5 gennaio si sono dedicati giornate di shopping, apprezzando anche l’offerta food sempre più ricca e partecipando con entusiasmo alle iniziative proposte dal Centro McArthurGlen, come quella ideata a San Valentino con il grande cuore su cui hanno scritto i loro pensieri d’amore. Sabato 25 e domenica 26 febbraio, la chiusura con il “fuori tutto” con -70% sul prezzo outlet.

“Il risultato è più che buono – dichiara Stefano Vaccaro, Centre Manager La Reggia - . Nonostante le congiunture negative legate a tre giorni di partenza in ritardo rispetto al 2016 (l’inizio è stato il 5 gennaio e non il 2 gennaio), temperature proibitive e allerta meteo del Sud Italia, a La Reggia la risposta è stata elevata. Altro dato entusiasmante è quello legato al turismo, soprattutto russo e cinese, che rende il nostro Outlet sempre più un punto di riferimento in Campania, con un +27% di presenze straniere rispetto a gennaio dello scorso anno”.

Per coloro che frequenteranno il Centro in questi ultimi giorni di saldi, la possibilità di diventare protagonisti dell’evento mondiale “M’illumino di meno”, in programma venerdì 24 febbraio, quando i principali monumenti italiani ed europei si spegneranno come gesto simbolico di risparmio energetico. La Reggia Designer Outlet è tra le realtà che aderiscono a questa giornata di festa energetica aperta a tutte le forme di creatività, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della cura del pianete, diventata sempre più impellente. Dalle 18.30 alle 20 verranno spente le luci all’interno della service road e le luci decorative delle facciate.