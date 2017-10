Stazioni d’Emergenza atto IX per nuove creatività: rassegna alla Galleria Toledo

La rassegna Stazioni d’Emergenza atto IX per nuove creatività apre come di consueto la stagione artistica del Teatro Galleria Toledo, con cinque spettacoli di giovani compagnie italiane che andranno in scena dal 3 al 15 ottobre 2017. L’apertura è affidata a Le Sorelle Prosciutti di Teatri Reagenti il 3 e 4 ottobre, cui seguiranno nei giorni 6 e 7 il monologo 9841/Rukeli - di Farmacia Zoo:E', Silenzi_Frammenti di un discorso di coppia - Teatro Patalò dal 10 all’11, Terra di Rosa, u cantu ca vi cantu - progetto di Francesca Tiziana Vaccaro dal 12 al 13 e infine The Aliens - di Annie Baker, che conclude la rassegna, prodotto da Khora Teatro e Pierfrancesco Pisani, dal 14 al 15 ottobre.



Aperitivi d’emergenza

Piccoli eventi collaterali accompagneranno le presentazioni, già a partire da Stazioni d’Emergenza - atto IX, dove ogni première sarà animata da “aperitivi d'emergenza” nel foyer, con musica dal vivo a partire dalle ore 19: martedì 3 ottobre - Ebbanesis/Viviana&Serena; venerdì 6 ottobre - Ars Nova Napoli/Musiche dal sud Italia al mondo; martedì 10 ottobre - Quartieri Jazz Trio/Mario Romano; giovedì 12 ottobre - Strada Ketelos; sabato 14 ottobre - Flamenco Napuleño Guitar Duo.

Da questi happening, una più consistente esposizione musicale emergerà, a sua volta, durante la stagione artistica 2017-2018.



Biglietti

under35: 5euro

over35: 10euro

card 5 spettacoli: 20euro

posto unico: 8euro



Orari spettacoli

Lun-Sab: ore 20.30

Domenica: ore 18

Performance musicali: ore 19





informazioni

Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione

tel. 081.425037 – 081.415935

segreteria.galleriatoledo@gmail.com

www.galleriatoledo.org

facebook.com/GalleriaToledo