La Rappresentante di Lista live ad Officina 99

Sabato 18 Marzo 2017 dalle 22.00 al c.s.o.a. Officina99 (Via Carlo di Tocco, 101 Gianturco NAPOLI - metro Gianturco) ritornano i concerti live ad officina 99 con il nuovo album LIVE de LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

prima e dopo il concerto selezione musicale a cura di Ciro Zellweger

BIO La Rappresentante di Lista torna con il suo primo album live registrato durante il tour di Bu Bu Sad, ultima release in studio data alle stampe nel dicembre del 2015 per Garrincha Dischi. Un concerto fatto di musica e teatro che ha riempito le sale dello stivale e che li ha consacrati come una delle band rivelazione dell'ultima stagione. Dal 7 marzo le tracce di questo lungo percorso diventano un disco. Sul palco ieri come oggi una delle voci più potenti della scena italiana, quella di Veronica Lucchesi, accompagnata da Dario Mangiaracina (attore, polistrumentista e membro fondatore insieme a Veronica), Enrico Lupi (tromba e synth), Marta Cannuscio (fisarmonicista prestata alle percussioni) ed Erika Gold (corista con in tasca la pietra filosofale). Nel 2013 la Rappresentante di lista vince Arezzo Wave Sicilia ed è "fiore all'occhiello" del premio nazionale. È del 2014 invece la candidatura alle targhe Tenco - miglior disco d'esordio - e la partecipazione alle finali del festival Musicultura. Nel marzo 2014 esce il loro primo album (Per la) via di casa per l'etichetta bolognese Garrincha dischi. Il disco, prodotto con Roberto Cammarata (Waines, Omosumo), vede al suo interno diverse collaborazioni: Banda alle Ciance, Simona Norato, Antonio Di Martino, Serena Ganci (Iotatòla), Angelo Di Mino. (Per la) via di casa (ora in ristampa) gira l'Italia con centinaia di concerti in teatri, club, appartamenti, terrazze, cortili, automobili e strade, tra queste il Ferrara Buskers dell' agosto 2014. Nel giugno 2015 esce Invisibilmente, primo 45 giri estratto dal nuovo disco, in uscita sempre per Garrincha dischi. A settembre Veronica è nominata miglior voce femminile della scena indie dal MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti. Nel 2015 LRDL è tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani con il singolo "Apriti Cielo!". A Dicembre dello stesso anno esce Bu Bu Sad (candidato alle "Targhe Tenco" come miglior disco dell'anno). Ospiti di diverse trasmissioni radio (Zazà su Radio Rai Tre, Casa Bertallot, Minisonica su Radio Popolare) con il secondo disco (recensito da riviste e webzine specializzate - Rumore, Buscadero, Internazionale, Rockit...) Veronica e Dario aka La Rappresentante di Lista raggiungono un buon riscontro dalla critica e un ottimo successo di pubblico. Dalla primavera del 2015 si uniscono alla band Enrico Lupi (tromba, pianoforte e synth) e Marta Cannuscio (batteria e voce), rispettivamente provenienti da Urbino e Palermo. LRDL vince il premio della rete dei Festival / Musica da Bere all'interno della Festa della Musica di Brescia e il PAE (Premio Autore Emergente) ed è considerata tra le migliori band nell'esibizione dal vivo dal circuito Keep On. Oggi è in tour con oltre 200 date all'attivo

media e info su www.officina99.org