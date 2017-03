Luca Delgado & Quartieri Jazz in "La quinta giornata di Napoli"

UN VIAGGIO TRA MUSICA E PAROLE ATTRAVERSO LA STORIA DI NAPOLI con Luca Delgado & Quartieri Jazz

Sabato 25 marzo 2017 - ore 21,30 Basilica inferiore dei SS. Severino e Sossio Via Bartolomeo Capasso n. 22 - Napoli (Largo San Marcellino)

Lo scrittore Partenopeo Luca Delgado ed i Quartieri Jazz di Mario Romano, in collaborazione con l'Associazione Culturale Respiriamo Arte presentano "La Quinta Giornata di Napoli".

LO SPETTACOLO - Un itinerario con soste tra i brani più belli della Letteratura Napoletana, da Giambattista Basile a Valeria Parrella, da Raffaele Viviani ad Antonella Cilento, con il Neapolitan Gipsy Jazz dell' ensemble Quartieri Jazz, capitanato da Mario Romano, chitarrista dei Quartieri Spagnoli. Uno spettacolo all'insegna dell'Orgoglio Napoletano, intriso di spirito identitario, che celebra i nostri talenti di ieri, di oggi e di domani e che invita a ritrovare l'unità: la stessa che caratterizzò il popolo napoletano durante le storiche "Quattro Giornate di Napoli", a cui i Quartieri Jazz hanno dedicato il loro ultimo, omonimo, lavoro discografico (settembre 2016).

LOCATION - La Chiesa dei Santi Severino e Sossio è uno dei più grandi complessi monumentali di Napoli, all'interno del quale hanno lavorato importanti autori del Rinascimento. L'Associazione Respiriamo Arte accoglierà lo spettacolo nella chiesa inferiore, voluta, come quella superiore, dall'architetto Giovanni Donadio, detto Mormando, per condurli alla scoperta di quello che fu uno dei complessi monastici più ricchi e potenti di Napoli e fare chiarezza sulla presenza, in un unico complesso munumentale, di ben due chiese.

FORMULA DELLA SERATA - Lo spettacolo sarà preceduto dalla descrizione della Basilica inferiore dei SS. Severino e Sossio e il racconto della sua storia, alla fine un dolce momento per augurarci la buonanotte con degustazione di piccola pasticceria napoletana. Parte dell'incasso verrà utilizzato per sostenere il crowfounding che la stessa associazione sta mettendo in atto per il restauro della Chiesa di Santa Luciella ai Librai, un gioiellino di enorme importanza storica e culturale nel cuore di Napoli.

Il contributo organizzativo è di 10 € Per informazioni e prenotazioni: 340.489.38.36 e/o mail: quartierijazz@live.it

Line up: Luca Delgado voce narrante Mario Romano chitarra classica/mandola Luigi Esposito pianoforte/melodica Ciro Imperato basso elettrico Emiliano Barrella batteria/percussioni