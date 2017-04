‘Sta nuttata ‘e sentimento nun è fatta pe’ durmì: torna La Notte del Lavoro Narrato

Il 28 aprile torna La Notte del Lavoro Narrato, giunta alla sua quarta edizione.

Un'intera notte per raccontare storie di lavoro, storie di passione, storie "di cose fatte bene perché è così che si fa", storie di piccoli gesti quotidiani che nobilitano, storie di grandi avventure che aprono frontiere e abbattono i muri. Storie che ci uniscono, dando valore al lavoro.

Una "Nuttata 'e sentimento" che si svolgerà in tutta Italia ma che parte dal cuore di Napoli, nata da un'idea del sociologo Vincenzo Moretti e dal giornalista e videomaker Alessio Strazzullo ed organizzata dal Network che si è costituito spontaneamente a partire dalla prima edizione, quando in circa 100 luoghi d’Italia (piazze, case, scuole, associazioni, biblioteche, caffè letterari e non, ex aree industriali), tutti alla stessa ora, donne e uomini di ogni età si sono incontrati per raccontare, leggere, cantare e suonare, rappresentare e disegnare, storie di lavoro.

Partecipare è facilissimo, basta riunirsi (in qualunque luogo, anche nel salotto di casa) e raccontarsi (in qualunque forma lo si desideri: parole, suoni, immagini... tutto è ammesso) storie di lavoro, per poi condividerle con post, foto, video sui social network con l’hashtag #lavoronarrato (su Facebook ci si può iscrivere anche al gruppo appositamente creato). Tutti i gruppi che decideranno di prendere parte all'iniziativa, potranno comunicarlo agli organizzatori tramite l'indirizzo e-mail lavoronarrato@gmail.com indicando la città e il luogo del ritrovo.

"La notte del lavoro narrato - spiega Vincenzo Moretti - non è un evento, è l’occasione per tenere assieme l’Italia intera e anche un pezzettino d’Europa intorno al lavoro e al suo valore. Dunque niente ansia da prestazione, non bisogna essere per forza in mille e neanche in cento, anche se siete in cinque trovatevi un posto dove leggere, narrare, cantare, acoltare le vostre storie di lavoro, fate qualche foto e qualche breve video, condividete il tutto con l’hashtag #lavoronarrato e sarete anche voi protagoniste/i della notte più bella dell’anno".

Tanti gli appuntamenti già programmati a Napoli, moltissime le realtà che hanno aderito all'iniziativa decidendo di dedicare la notte del 28 aprile a storie di lavoro.