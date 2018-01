ParcoSofia Tour: La Maschera in concerto

Sorrento 19 Gennaio 2018 - Teatro Tasso ore 20.00

LA MASCHERA PARCO SOFIA TOUR



L’evento è organizzato dalla venerabile Arciconfraternita di Santa Monica e dalla Arciconfraternita del SS.MO Rosario e le venerabili Arciconfraternita dei servi di Maria e di San Catello e della morte.



Il concerto degli amici della band “La Maschera” è stato fortemente voluto per poterli riavere a Sorrento e poter gustare dal vivo il loro secondo lavoro.

Si aggiunge a questo un motivo di solidarietà, ovvero la raccolta fondi per la Mensa Caritas di Sorrento. Ogni giorno, senza alcuna sosta, vengono preparati circa settanta pasti per persone bisognose o che sono rimaste sole. Due motivi che si legano bene insieme e che ci porteranno a scrivere una bella pagina di storia per la nostra città.



ParcoSofia è l’ecosistema in cui convivono armonicamente storie e personaggi diversi, opposti. Un mondo dove gli eroi non sono altro che uomini comuni con la loro vita straordinariamente normale. Viaggi, infanzia, vita e ricerca sono alcuni dei temi predominanti. Non manca una canzone d’amore, così come non manca un elogio alla libertà.



A tre anni di distanza da ’O Vicolo ‘e l’Allerìa, oltre 100 concerti in giro per la Campania e per tutta Italia, il sold-out del Teatro Bellini e piazze piene in ogni occasione, La Maschera propone un disco in cui convivono anime diverse tra loro, come diverse sono le direzioni musicali che caratterizzano gli 11 brani di ParcoSofia, che partono da Napoli e arrivano fino in Africa, grazie al fortunato incontro artistico col musicista senegalese Laye B.



Roberto Colella - Voce, Chitarra, Tastiere

Vincenzo Capasso - Tromba

Antonio Gomez - Basso

Marco Salvatore - Batteria

Alessandro Morlando - Chitarra Solista



per tutte le info: 3282005169