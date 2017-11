ParcoSofia: La Maschera presenta il nuovo album a Sorrento

PRESENTAZIONE UFFICIALE DI PARCOSOFIA il nuovo CD de LA MASCHERA

Domenica 19 Novembre a Villa Fiorentino, Corso Italia, 53 (Sorrento). Appuntamento alle 18:30.

moderano l’incontro Mariella Nica e Franco Maresca di Progetti d’Autore

a seguire LIVE di presentazione



ParcoSofia è l’ecosistema in cui convivono armonicamente storie e personaggi diversi, opposti. Un mondo dove gli eroi non sono altro che uomini comuni con la loro vita straordinariamente normale. Viaggi, infanzia, vita e ricerca sono alcuni dei temi predominanti. Non manca una canzone d’amore, così come non manca un elogio alla libertà.



Nel disco tra gli altri, alcuni compagni di viaggio e ospiti speciali: Claudio Domestico, che ha curato anche la produzione artistica di ParcoSofia, Daniele Sepe ai fiati e a tanto altro, Michele Maione alle percussioni, Arcangelo Michele Caso al violoncello, Michele Signore agli archi, ai plettri e ai missaggi, Dario Sansone, Martina De Falco e Alessio Sollo ai cori.



A tre anni di distanza da ’O Vicolo ‘e l’Allerìa, oltre 100 concerti in giro per la Campania e per tutta Italia, il sold-out del Teatro Bellini e piazze piene in ogni occasione, La Maschera propone un disco in cui convivono anime diverse tra loro, come diverse sono le direzioni musicali che caratterizzano gli 11 brani di ParcoSofia, che partono da Napoli e arrivano fino in Africa, grazie al fortunato incontro artistico col musicista senegalese Laye B



Formazione

Roberto Colella - Voce, Chitarra, Tastiere

Vincenzo Capasso - Tromba

Antonio Gomez - Basso

Marco Salvatore - Batteria

Alessandro Morlando - Chitarra Solista



per info: 3282005169



