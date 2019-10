La Maschera live a Napoli

Ad un anno di distanza dall’ultima data napoletana, La Maschera torna a casa con un grande live, in programma giovedì 19 dicembre alla Casa della Musica – Federico I c/o Palapartenope di via Barbagallo a Fuorigrotta.

In questi mesi la band non si è mai fermata e ha portato la sua musica su e giù per la penisola e non solo. Dopo la vittoria al Premio Andrea Parodi, La Maschera è partita per un mini tour in Portogallo, uno in Canada ed uno in Corea del Sud. Quest’estate ha suonato sui palchi dei principali festival nazionali ed internazionali tra cui il Giffoni, il Folkest, l’Home Festival di Venezia e lo Sziget di Budapest.

La Maschera è formata da Roberto Colella (Voce/Tastiera/Chitarra), Vincenzo Capasso (Tromba), Antonio ‘Gomez’ Caddeo (Basso), Marco Salvatore (Batteria) e Alessandro Morlando (Chitarra Elettrica).

“Suonare nella propria città, cosa c’è di più bello? Sarà una festa speciale! – racconta Roberto Colella, frontman de La Maschera. Abbiamo avuto la fortuna e l’onore di portare la nostra musica in giro in Italia e in altri paesi del mondo. Siamo amanti del viaggio in tanti sensi e quindi felici di stare in tour il più possibile... ma l’amore che sempre ci riserva Napoli è quella scintilla in più. Quella magia che ci fa ‘aspettare’ più di ogni cosa il concerto in casa! Ricambieremo a modo nostro, suonando, raccontando e regalando qualche canzone al nostro pubblico che amiamo profondamente”.

La data è una coproduzione Full Heads e Ufficio K.

Attive le prevendite al seguente link: https://bit.ly/2BkfeJk