La magia del bene: spettacolo benefico per i più piccoli

A Monte Procida, presso il Laboratorio delle Arti di Via Torrione, domenica 10 marzo si svolgerà per i più piccoli (e non solo) un esilarante spettacolo di magia a favore dell’Associazione A.I.S.EA onlus che riunisce le famiglie italiane colpite dalla sindrome di Emiplegia Alternante, una malattia rara che esordisce nell’infanzia (www.aiseaonlus.org).



Dalle 17 alle 19 protagonista della scena, insieme a tutti i bambini, sarà Mr. Pato (http://www.magopato.it), il mago fulminato dalle mille virtù: prestigiatore, cabarettista, bubbleman, ventriloquo e sputafuoco.



All’insegna della creatività e fantasia, l’evento si svolgerà in compagnia dell’Associazione “Pary Lab” e di molti amici per un pomeriggio di divertimento con balletti per i più piccoli e tante sorprese. Non mancheranno bibite fresche e leccornie dolci e salate, dallo scoppiettante pop corn al soffice zucchero filato.