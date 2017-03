“La gatta cenerentola…assassina per amore" in scena al teatro TIN

L'Accademia Vesuviana del Teatro di Gianni Sallustro con il T.I.N. (Teatro Instabile Napoli) presentano "La gatta Cenerentola…assassina per amore".

Lo spettacolo che si terrà dal 29 marzo alle ore 21,00 al teatro T.I.N. (vico Fico Purgatorio ad Arco, 38) intende celebrare i cinquanta anni di attività del regista Michele Del Grosso, fondatore nel 1967 del teatro T.I.N. L'"Accademia Vesuviana del Teatro di Gianni Sallustro", dopo "Razzullo e Sarchiapone sott' o tendone", "Mater Camorra", "Caravaggio", "La moglie ebrea" porta in scena, in collaborazione con il T.I.N. (Teatro Instabile Napoli) di Michele Del Grosso, per realizzare lo spettacolo teatrale "La gatta Cenerentola…assassina per amore", per la regia di Michele Del Grosso. Un misterioso personaggio piomba nel tendone di un circo. Ovunque egli si volti vede l'immagine di una gatta rossa che sembra ricordargli qualcosa. É il famigerato Giambattista Basile interpretato dall'attore Gianni Sallustro. Così comincia il nuovo spettacolo di Michele Del Grosso che, in omaggio alla sua gatta Milva, sceglie tra i cunti di Basile proprio La gatta cenerentola. Il regista, pur conservando intatta la lingua dell'autore, con il sottofondo di un violino (suonato dalla musicista Claudia Delli Santi), mette in scena la storia in un tendone da circo. A "cuntare" sono dei fenomeni da baraccone (Paola Maria Cacace, Angela Dionisia Severino, Stefania Spanò) che, per quanto siano mostruosi e deformi come le cuntiste del principe Tadeo, incantano gli spettatori con le loro narrazioni immaginifiche. La poetica di Del Grosso torna prepotentemente sui temi a lui cari: lo zoomorfismo, la visceralità dei sentimenti e la potenza del femminile. La rappresentazione infatti è dedicata a tutte le donne ma, nello specifico, ad Adriana Basile, la sorella di Giambattista a cui si deve la pubblicazione dei cunti dopo la morte dell'autore. Le parole del Seicento si fanno strumento di rievocazione e le immagini che prendono vita dalle mani delle cuntiste diventano simboli senza tempo. Gli spettatori assisteranno ad una sfida tra i mostri: chi sarà a saper meglio cuntare sotto la frusta della feroce domatrice (interpretata da Gianni Sallustro) nonché matrigna della favola? Lo spettacolo è musicato dal violino di Claudia Delli Santi.

ACCADEMIA VESUVIANA DEL TEATRO nasce nel 2007ad Ottaviano dal bisogno concreto di offrire un servizio mai proposto fino a quel momento nel territorio vesuviano; far vivere il teatro, il cinema, la musica, la danza non più solo come passatempo o hobby, ma come arte da valorizzare e da affinare. Per questo, la scuola fondata da Gianni Sallustro offre una formazione professionale qualificata: una preparazione a tutto tondo da cui prende forma la figura di un artista che, con consapevolezza, dà voce alle sue capacità espressive. L'allievo viene immerso in un percorso completo teorico-pratico che spazia dall'arte drammatica allo studio del parlato, dal mimo alla danza, dal canto alla regia. In questo modo, impara ad usare al meglio i propri mezzi: mente (intelligenza), cuore(sentimento), corpo(espressione) e voce (comunicazione) Dal 2007 (anno di fondazione), diversi sono i riconoscimenti avuti: -Nel 2012 Attestato di benemerenza per la legalità della Polizia di Stato -Nel 2014 Medaglia Aurata al merito dalla Norman Academy -Nel 2015, entra a far parte della Biblioteca digitale sulla camorra e cultura della legalità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Contatti: Accademia Vesuviana del Teatro Via Ferrovie dello Stato 85, Ottaviano(Na) www.accademiavesuvianadelteatro.it Info: 081 528 94 61 - 331 35 32 13

Gallery