LA FAMIGLIA Full Band in concerto al Lanificio 25

Con “Quarantunesimo parallelo” e “Pacco” Alberto “Polo” Cretara e La Famiglia hanno inserito due classici nella scena hip hop italiana. Volo New York-Napoli, per portare, su invito di MinimaLive, la loro musica negli spazi di Lanificio 25, in piazza Enrico de Nicola 46.

Sabato 28 ottobre, alle 21.30, sul palco la versione full band della Famiglia. Al nucleo originale, Polo, Sha-One e Dj Simi, si uniscono Salvatore Rainone (batteria), Lorenzo Scaperrotta (basso), Marcello Giannini (chitarre) e Fabio Di Bartolomeo (keyboard), per un concerto in cui saranno riproposti tutti gli evergreen della Famiglia, rivisitati con nuovi suoni e arrangiamenti.

Open act in stile pop rock con Asya, ovvero Asia Ronga (piano e voce), sul palco con Maura De Santis (batteria), Gaia Olino (synth), Fede Onirica (basso), che andranno in warm up con quattro brani: “Welcome to the moon”, “Free Way”, “Mai dire mai” e “Lost in sound”. Il pubblico le conosce per le aperture dei concerti di Capone Bungt Bangt, La Maschera e Jovine; e ha avuto modo di apprezzarle sui palci della Notte Bianca alla sanità e all’ultimo concerto dell’1 Maggio in piazza Dante.

Altri eventi MinimaLive & Lanificio 25: Fede ‘n’ Marlen full band (11 novembre), Uanema Swing Orchestra (8 dicembre), Tartaglia & Aneuro (23 dicembre), Epo (27 dicembre).

INFO

Apertura Lanificio 25: ore 21.30 - Live: 22.30