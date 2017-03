Venerdì 7 aprile 2017 - ore 18:30 Venerdì 7 aprile alle ore 18:30 Spazio Nea, in via Costantinopoli 53 / piazza Bellini 59 a Napoli, presenta "La Divina Commedia per immagini" di Sergio Visciano.

Il progetto editoriale interpreta attraverso la fotografia alcune terzine della Divina Commedia, cercando di dare corpo alle visioni dantesche. Partendo dalle tenebre dell'Inferno, passando attraverso le luci soffuse del Purgatorio, sino ad arrivare alle vette luminose del Paradiso, l'autore cerca di dare contezza alle immagini attraverso la riproposizione di paesaggi onirici ed evidenziando i caratteri delle differenti figure dei personaggi che Dante incontra nel suo cammino.

Il libro è composto da 39 immagini oltre a parte del testo dei Canti di riferimento; si avvale di contribuiti critici di Paola Riccardi, Curatore, della riproposizione di un testo letterario, "Lezioni su Dante", firmato dalla prof.ssa Giuliana Nuvoli, docente di Filologia Moderna all'Università Statale di Milano, e dell'introduzione dell'avvocato Gianni Fontana, uscente Presidente dell'Associazione Dante Alighieri di Verona. Oltre al libro l'autore ha pubblicato le fotografie ad esso afferenti in edizione limitata. Il progetto è stato presentato nel 2014 alla Società Dante Alighieri di Roma (Sede Nazionale), nel 2015 presso il Castello Sforzesco di Milano nell'ambito degli Eventi organizzati dall'Università Statale di Milano per il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, oltre che in biblioteche, circoli letterari e fotografici. "Il volume - scrive Paola Riccardi - ripropone gruppi di terzine da Canti scelti nella consapevolezza che nessuna estrapolazione sarebbe possibile al di fuori del significato complessivo dell'opera e suggellando con reverenza l'assoluta supremazia della parola scritta sulle "illustrazioni". Non rinunciando però alla sfida di accendere nel lettore contemporaneo il desiderio di godere di una lettura anche visiva ed emozionale dell'opera che più di ogni altra offre una descrizione critica del Mondo e degli Uomini. Sospinto dalla volontà di cogliere nell'interpretazione dantesca della morale e dell'esistenza quei valori di universalità e di potenziale traslazione spaziale e temporale che la rendono immortale. Dell'opera che, più di ogni altra conosciuta in tutto il mondo e celebrata da studiosi ed estimatori di ogni tempo, ognuno di noi ha avuto anche solo per dovere scolastico un assaggio, ecco un nuovo percorso capace di immetterci con profondità di sguardo e al tempo stesso contemporaneità espressiva, nel cuore del suo universo di senso".

Profilo biografico Sergio Visciano nasce a Verona nel 1969 da madre veneziana e padre napoletano. Dapprima matura esperienze in ambito culturale con la partecipazione a Campi Archeologici con l'Università di Padova. Dopo la Laurea in Geologia e l'attività di libero professionista esercitata per più di venti anni, rinnova la propria passione per l'arte e la fotografia, praticata da sempre, partecipando a vari corsi presso il Centro Internazionale di Fotografia di Verona e come curatore di Eventi d'Arte Contemporanea presso il Centro Espositivo Sloveno di Venezia (galleria A+A). Ha esposto i propri Progetti fotografici tra cui "Statuae Vivae" una rielaborazione attualizzata della statuaria antica, a Roma, Milano, Verona, Venezia, Spoleto, Silistra (Bulgaria) e la Reggia di Colorno (PR). Dopo aver condiviso lo studio con l'amico artista Mauro Fiorese, che gli ha permesso di approfondire tematiche composizionali e tecniche, attualmente si occupa della connotazione fotografica di eventi artistici; i nuovi progetti riguardano la ritrattistica e l'architettura di interni.

www.sergiovisciano.com

Editore: Edizioni Valdonega, Verona. 2012. Prezzo di copertina 30 euro; in occasione della presentazione: 25 euro

Gallery