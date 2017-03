Conferenza "La cura del perdono" con Daniel Lumera

Daniel Lumera, scrittore, formatore e direttore della fondazione MyLifeDesign, famoso anche per il suo romanzo edito Mondadori "La cura del perdono", è arrivato finalmente a Napoli.

"Dopo il grande successo delle prime date in questa meravigliosa città", spiega Daniel Lumera, "abbiamo deciso di dare la possibilità a quante più persone possibili di prenderne parte, organizzando una nuova data. La cosa più difficile al Mondo è perdonare, sia noi stessi che gli altri. Non farlo ha delle conseguenze disastrose in ogni aspetto della nostra vita. Grazie alla Cura del Perdono i blocchi emotivi ed energetici si sciolgono, permettendoci di trasformare i problemi in risorse e di gestire i conflitti. Nel corso degli anni, attraverso studi ed esperienze, ho sviluppato e perfezionato questo metodo rivoluzionario che si è dimostrato essere così utile per la risoluzione dei conflitti interiori."

E' possibile trovare maggiori informazioni sull'evento a questo link: http://www.facebook.com/events/322857704777458/