"La casina del Re Lazzarone": esilarante spettacolo itinerante con Ferdinando, fra lazzari e dame

A grande richiesta del pubblico, dopo il successo delle scorse settimane, KARMA in collaborazione con l'Ass. Culturale PHLEGRAEUS, il Centro Ittico Campano e l'ass. "Borboni si nasce", nell'ambito del percorso di valorizzazione del Real Sito Borbonico del Fusaro la "Casina Vanvitelliana, è lieta di presentarvi un nuovo spettacolo in una location che a dire incantevole è poco.



Domenica 22 Ottobre , vi ripresentiamo "La casina del Re Lazzarone", un esilarante spettacolo interattivo nella magnifica location della Casina Vanvitelliana.



Sarete accolti da Re Ferdinando in versione lazzaro, con amici lazzari e donzelle sue amanti, in una tipica giornata di svago nella casina.



Ma i momenti di relax di Ferdinando saranno veramente pochi: oltre a un compagno di sventure, Malogno, si ritroverà ad avere a che fare con alcuni personaggi che gli faranno visita...e la cosa sarà particolarmente stressante, dando vita a scene esilaranti e divertenti.



Tra storia e risate, uno spettacolo divertentissimo dove il luogo, la storia, i fatti e i racconti vi faranno immergere in una giornata del 700 della Casina Vanvitelliana.





Testo e Regia: Antonio Ruocco

Organizzazione generale: Antonio Raia



Con: Ciro Pellegrino, Ciro Scherma, Giovanni Meola, Diego Consiglio



Doppio spettacolo: ore 19:00 & ore 20:30



Contributo di partecipazione 15,00 euro (compreso di biglietto d'ingresso)



ridotto da 6 a 10 anni: 10,00 euro



gratuito 1-5 anni



durata : 1:20 h



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Metodi di prenotazione:



1) COMPILA IL MODULO "PRENOTA IL TUO EVENTO" PRESENTE IN HOME PAGE DEL SITO WEB WWW.KARMACULTURA.IT



2) INVIA UNA EMAIL A: spettacoli@karmacultura.it - SPECIFICANDO COGNOME, NUMERO DI CELLULARE E NUMERO DI PARTECIPANTI



3) INVIA UN SMS O WHATSAPP AL NUM.342.732.97.19 - SPECIFICANDO COGNOME, INDIRIZZO MAIL E NUMERO DI PARTECIPANTI