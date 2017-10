"La Casina del Re Lazzarone": esilarante spettacolo itinerante con Ferdinando, fra lazzari e dame

KARMA - Arte Cultura Teatro, in collaborazione con l'Ass. Culturale Phlegraeus, il Centro Ittico Campano e l'ass. "Borboni si nasce", nell'ambito del percorso di valorizzazione del Real Sito Borbonico del Fusaro la "Casina Vanvitelliana", presenta, Domenica 15 ottobre, "La Casina del Re Lazzarone", un esilarante spettacolo interattivo per la regia di Antonio Ruocco.



Accolti da Re Ferdinando in versione "lazzaro", in compagnia dei suoi amici e delle sue amanti, sarà possibile rivivere una tipica giornata di svago nella Casina.



Ma i momenti di relax di Ferdinando saranno veramente pochi: oltre a un compagno di sventure, Malogno, si ritroverà ad avere a che fare con alcuni personaggi che gli faranno visita e la cosa sarà particolarmente stressante, dando vita a scene esilaranti e divertenti.



Contributo di partecipazione 15.00€ (compreso di biglietto d'ingresso), ridotto da 6 a 10 anni 10.00€, gratuito 1-5 anni.



Testo e Regia: Antonio Ruocco

Organizzazione generale: Antonio Raia

Con: Ciro Pellegrino, Ciro Scherma, Giovanni Meola, Diego Consiglio





Prenotazione obbligatoria.

Basta compilare il modulo "prenota il tuo evento" presente in home page del sito web www.karmacultura.it;

inviare una email a: spettacoli@karmacultura.it, specificando cognome, numero di cellulare e numero di partecipanti;

inviare un sms o whatsapp al num +39 342 7329719 specificando cognome, indirizzo mail e numero di partecipanti.