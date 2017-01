Dal 14 gennaio al 28 gennaio 2017, al Teatro il Pozzo e il Pendolo va in scena "La bottega delle leggende".

In una Napoli senza tempo si muovono Don Perone, un vecchio tenero e bislacco e Pizzo e Pezza, due strani folletti. Il loro compito è preservare la memoria della città dal logorio incessante del tempo. Un brutto giorno alla porta della Bottega incantata si affaccia la realtà: tre loschi figuri che pretendono da Don Perone la più classica delle mazzette. Per obbligarlo a pagare, gli sottraggono una delle leggende delle quali il vecchietto è rimasto l’ultimo custode. Ma don Perone, Pizzo e Pezza riusciranno a salvare il patrimonio di “memorie” della bottega. Una speranza ancora per Napoli, per i suoi ricordi, per i sogni di un futuro migliore, perfino per chi sembrava avere ormai immolato tutto ciò che davvero conta sull’altare dell’avidità e del potere.

orari: Ogni Sabato alle 17.30

prenotazioni: 081 5422088 | info@ilpozzoeilpendolo.it