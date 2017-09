L'Aura incontra il pubblico e firma copie al Mondadori Store

Martedì 26 settembre alle ore 18.30, L'Aura incontra il pubblico e firma le copie dell'album "Il contrario dell'amore" al Mondadori Store di Piazza Vanvitelli.

L'AURA, da sempre supporter dei diritti della comunità LGBT, ha scelto una donna per interpretare la controparte maschile nel video: «Ho affidato ad Alice Ciccola il ruolo di un partner-robot – commenta L’AURA - un'amante dal cuore meccanico in grado di soddisfare ogni mio desiderio. Il capovolgimento dei ruoli sul finale del video è la rappresentazione di un gioco che spesso viene attuato inconsciamente da ognuno dei partner all'interno di qualunque tipo di relazione sentimentale. Mi piace il contrasto che si crea fra l'atmosfera conservatrice degli anni '60 e una storia tipicamente contemporanea. È la rappresentazione visiva del concetto che permea l'intero album: cercare di rendere attuale il passato, e contestualizzare il presente in una dimensione senza tempo».

Dopo il brano “I’m An Alcoholic”, primo singolo estratto dal nuovo album, arriva ora “La meccanica del cuore”, scritto dalla stessa L’Aura e prodotto e arrangiato da Simone Bertolotti (già al fianco di Laura Pausini, Niccolò Agliardi, Elisa e molti altri) e mixato da Michael Brauer (che ha collaborato tra gli altri con Coldplay, John Mayer, Regina Spector, Paul McCartney).

