L’Arte come Sanazione: Una serata web dedicata ai Cartoni Animati e al grande Jazz

"L'Arte come Sanazione"

Una serata Cartoni Animati e al grande Jazz

In collaborazione con Pianoforti ProgettoPiano di Alberto Napolitano.



Special Guest:



Giulio Martino, Valerio Scrignolii,

Michele Misale,Davide Leandro Rosaci, Rebecca Spinella, Claudia Iiriti, Vittoria Fontana, Rocco Cannizzaro,Roberto Aricò,Paolo Palopoli,Chiara Provvidenza, Alessandro Tedesco, Vittorio Riva.



Dopo il successo avuto con la serata dedicata a George Gershwin il 19 aprile è la volta delle sigle dei Cartoni Animati e delle grandi Colonne Sonore Jazz.



Domenica 10 maggio alle ore 18.30 Danise lo scugnizzo del jazz direttamente da casa sua e con il suo pianoforte, andrà in streaming il progetto dedicato all'Arte, intitolato "L'Arte come Sanazione" in collaborazione con Progetto Piano di Alberto Napolitano.



Perchè?

“Perchè a mio avviso, e non solo, sono dei piccoli capolavori e perché così le mamme potranno festeggiare con i propri figli ritornando ancora una volta bambine guardando il concerto in diretta streaming.”



Se abbiamo in mente alcuni vecchi episodi di Tom e Jerry, della Warner, in cui note jazz percorrono praticamente tutto il filmato, scena per scena, si ha netta l’idea che stia venendo a mancare la pratica di attingere a piene mani dal jazz in quanto soluzione “continua” di accompagnamento sonoro dell’immagine animata per limitarla ad alcuni cliché stereotipati (fumosi night club, scenari hollywoodiani, richiami sensualmente sinuosi del sax, situazioni di suspense, giungle metropolitane …)



VI ricordate dei "Tre Porcellini"? Che meraviglia.



Accanto a trama e personaggi, un posto di rilievo era affidato alla sigla, spesso composta da abili musicisti che davano vita a vere e proprie piccole perle, capaci di stamparsi indelebilmente nella testa di tutti coloro che le ascoltavano.



Sigle come MIckey Mouse pianista di ragtime in The Jazz Fool del 1929.