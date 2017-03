Komikamente: sul palco del Cilea tanti comici e nuovi talenti

Dopo il successo delle prime due serate di novembre e gennaio, Komikamente torna al Teatro Cilea con il terzo appuntamento della stagione 2016-2017.

La serata di mercoledì 29 marzo sarà arricchita dalla presenza di due ospiti d’eccezione: l’attrice Barbara Foria, la Scianel di Colorado, e l’eclettico musicista Marco Francini.

L’attore Michele Caputo, direttore artistico e ideatore di Komikamente, entusiasta del successo del suo spettacolo di cabaret, ormai in teatro da cinque anni, ama definirlo un cantiere dove aspiranti comici lavorano insieme per costruire e reinventare un nuovo intrattenimento in città. “Nel cast sono da sempre affiancato da Alan De Luca e Nando Varriale. Il successo di questa edizione, a mio avviso, è dovuto alla bravura di comici come Jury Monaco, Vincenzo De Lucia, Ciro Coppola, Mario Albano, Emanuele De Caro, Francesco D’Antonio e Andrea Monetti, ma anche e soprattutto all’emergere di giovani talenti tra i quali Valeria Angione, ormai una star del web grazie ai suoi video sulla vita universitaria.”

KomiKamente è uno spettacolo in cui nuovi comici provano sketches e monologhi inediti di fronte ad un pubblico dal vivo: una vera e propria “palestra” dove nascono nuove idee comiche. Ogni spettacolo vede la partecipazione di una Special Guest. Nelle precedenti stagioni sono stati sul palco attori come Marco Marzocca, Paolo Migone, Maurizio Casagrande, Rocco Barbaro, Gino Rivieccio, Daniele Raco, Carmine Faraco, Alessandro Di Carlo, Gianni Ciardo, Rosalia Porcaro, Vittorio Marsiglia, Gabriele Cirilli, Simone Schettino e Peppe Iodice, Francesco Paolantoni e Marsiglia.

L’organizzazione è curata da Sabrina Cristiano e Valentina Magno con la collaborazione artistica di Benedetta de Luca.

L’ultimo appuntamento della stagione, in calendario il 10 maggio, vedrà la partecipazione dell’attore Paolo Migone.