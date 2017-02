Heffron Drive 2017 Tour: Kendall Schimdt e Dustin Belt live

Alla Casa della Musica, il 25 febbraio, KENDALL SCHIMDT e DUSTIN BELT live

KENDALL SCHIMDT e DUSTIN BELT ritornano a grande richiesta in Italia in occasione del tour “HEFFRON DRIVE 2017”, per promuovere il nuovo disco in uscita a febbraio.

Reso celebre dalla serie tv di successo internazionale “BIG TIME RUSH”, Kendall sta riscuotendo, insieme all’amico storico Dustin Belt e alla sua band, uno straordinario successo mondiale. Con particolare apprezzamento da parte delle fans italiane che siamo certi gradiranno questo ritorno, a distanza di un anno dai sold out di Roma, Torino, Napoli, Milano, Catania…