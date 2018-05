Kelpe Live Set alla Galleria19

Rockalvi Festival, Main Out & Galleria 19 presentano per la prima a Napoli Kelpe (UK) Live Set.

L'appuntamento è il 25 maggio alla Galleria19 di via San Sebastiano.

La serata rientra tra gli eventi del Rockalvi Festival e sostiene, quindi, l'associazione "Camilla la Stella che Brilla Onlus", che si occupa di dare sostegno ai bambini affetti da malattie rare (per maggiori info www.camillalastellachebrilla.com). In tutte le serate targate Rockalvi Festival, inoltre, è data possibilità agli artisti di lasciare la propria DEMO.

Kelpe è l'alias dell'artista e produttore elettronico londinese Kel McKeown. Scoperto dall'etichetta cult DC Recordings nel 2003, ha pubblicato un'impressionante discografia di battiti hip hop fratturati e di elettronica deformata, ispirata all'elettronica come Prefuse 73, Boards of Canada e artisti sull'etichetta Warp. Dopo la scomparsa di DC nel 2009, ha continuato a rilasciare con etichette underground tra cui Black Acre e Svetlana fino a lanciare la propria impronta DRUT nel 2013. Kelpe è rimasto un fedele rivale delle frange, dilettandosi a vario modo in battaglie campionarie, dancefloor- ready club grub, e synth e pezzi di pianoforte. Come il secondo di una serie di registrazioni elettroniche esplorative, “Polymar Two” che sarà pubblicato su DRUT a maggio.