Kamasi Washington ed Enzo Avitabile in concerto all'Arena Flegrea

Mercoledì 17 luglio alle ore 21, Kamasi Washington e Enzo Avitabile in concerto all'Arena Flegrea per il Noisy Naples Fest

Un doppio concerto con due straordinari musicisti che si alterneranno sul palco dell’Arena Flegrea di Napoli, prima di condividerlo per un’inedita e imprevedibile jam finale.

Il Noisy Naples Fest accoglie un incredibile double bill con Kamasi Washington, il nuovo messia del jazz e il maestro del groove, Enzo Avitabile. Per la prima volta insieme, i due sassofonisti daranno vita a due set separati, inaugurati dalla world music del compositore di Marianella e dal ritmo travolgente dei Bottari, prima di lasciare la scena al live del combo guidato dal trentottenne sassofonista californiano e alla chiusura insieme on stage.