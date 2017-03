Jurassic MAV: visita spettacolo con dinosauri di 4 metri

Ma come sarebbe fare un salto nel passato? Cosa vedremmo se all'improvviso ci trovassimo catapultati indietro nel Tempo e avessimo la possibilità di vedere davvero come si viveva nella Preistoria mettendo per un attimo da parte i libri di scuola ed i film di fantascienza?

In occasione della prima domenica del mese il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, in collaborazione con Jurassic School, propone un viaggio per imparare, divertendosi al tempo stesso con gli antichi abitanti della Terra misteriosamente scomparsi.

Uno spettacolo teatrale con DINOSAURI di 4 metri che camminano e parlano, per raccontare dal vivo ai bambini e gli adulti la loro vita e la loro estinzione.



INFO:

DOMENICA 2 aprile ORE 11.00

PERCORSO MUSEALE MAV + SPETTACOLO: € 10

SOLTANTO PERCORSO MUSEALE: € 8

Info e prenotazione obbligatoria: prenotazioni@museomav.it / JurassicSchool@europe.com