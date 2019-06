La Giungla sta per invadere la città, salvati salendo a bordo delle due Jeep che ti aspettano allo Zoo

Scopri la natura e le oltre 100 specie ospiti del Parco, in un week-end unico, durante il quale, lo street-artist, Dario Ghost, dipingerà un gigantesco sfondo alle auto, in cui natura e città si fonderanno per tutta la durata della manifestazione. Potrai scattarti una foto all’interno di una Jeep come un vero esploratore urbano, ricevendo offerte esclusive dedicate solo ai visitatori del parco!

Nel resto dello Zoo, gli operatori ti racconteranno come gli animali accolgono l’arrivo della Primavera e i segreti dell’esplosione che la natura ha in questo periodo.

Avrai la possibilità di scoprire da vicino la nuova Jeep® Wrangler, l’auto pensata per chi è pronto a tutto nella ricerca dell'avventura! Considerata una delle vetture più versatili al mondo, capace di affrontare percorsi impegnativi senza problemi, l’unica auto con un’anima wild ma che si adatta benissimo in un contesto cittadino.

La nuova Jeep® Wrangler è fedele alle proprie origini, combina funzionalità consolidate con design e materiali all'avanguardia per offrire un veicolo proiettato al futuro. Offre un'ampia scelta di motori, per permetterti di ottimizzarla secondo le tue esigenze e passioni, oltre a garantire una guida sicura al 100%.

In esposizione ci sarà anche l’amatissima Jeep® Renegade, la Jeep cittadina per eccellenza. Per il terzo anno consecutivo Jeep® Renegade è stata premiata in qualità di "Best Small SUV of the Year". La versatilità è la chiave del suo successo, sempre in linea con i tempi, pronta ad esplorare nuovi percorsi o ad avventurarsi fuori città.

Con Jeep la libertà è sulla tua strada: potrai sentirti nella giungla anche in percorso urbano.

Per tutte le informazioni sulla Gamma Jeep® visita il Motor Village Napoli, dealer di proprietà FCA, a C.so Meridionale, 53, oppure visita il sito