Jostra – l’altro Natale a Napoli: luna park, concerti, eventi e street food all'Ippodromo

Oltre trenta giorni, dall'8 dicembre al 7 gennaio, per celebrare le festività natalizie, rivalutando un territorio come quello del cratere di Agnano e rilanciando una struttura prestigiosa come l’Ippodromo. Questo in sintesi il progetto che Oramata, capofila dell’organizzazione, ha messo in campo ideando la manifestazione Jostra – l’altro Natale a Napoli, un evento in programma all’Ippodromo di Agnano dove sarà riprodotto un vero e proprio luna park con concerti, attrazioni, giostrine, ma anche giostre estreme, eventi e street food.

Un mese da trascorrere prima e dopo il Natale con un intrattenimento rivolto ad un pubblico eterogeneo, dai bimbi ai nonni, dagli adolescenti ai trentenni, aperto per gran parte delle giornate dalle 11.00 del mattino alla mezzanotte.

“Abbiamo raccolto l’ennesima sfida. Un progetto condiviso con il Comune di Napoli per rilanciare e recuperare alla città un territorio come quello di Agnano che spesso è fuori dai circuiti cittadini e da quello dei turisti – afferma il Ceo di Oramata, Claudio Sebillo -. La collaborazione con l’amministrazione cittadina è già avvenuta al tempo del Lungomare Liberato con la realizzazione del Napoli Pizza Village, ora con questo progetto intendiamo offrire ai napoletani, ed ai visitatori della nostra città, un’alternativa invernale di forte attrazione”.

La manifestazione prevede un’area d’intrattenimento divisa in varie zone a tema. Tra l’ingresso e le tribune dell’Ippodromo, in uno spazio di oltre 3.000 metri quadrati, sarà realizzata un’area di accoglienza che farà immergere i visitatori immediatamente nell’atmosfera natalizia con decori, installazioni e luminarie e anche street food e diversi eventi di intrattenimento in un contesto di festa e di allegria. Mentre nello spazio alla destra dell’ingresso, prenderà vita l’area eventi con una struttura coperta per i concerti ed i musical di oltre 500 mq ed uno spazio pub-pizzeria con protagonisti il Napoli Pizza Village ed il pub Blackwood, spazio al chiuso che disporrà di 120 posti a sedere.

La struttura prosegue oltre le tribune e l’inizio del circuito di trotto, per l’intera lunghezza di oltre 500 metri, con la vera e propria area luna park. Nello specifico, un percorso che parte dai bambini over 4 con giostre e gonfiabili i cui biglietti oscillano dai 50 centesimi ai 3 euro, per arrivare nello spazio a destra delle tribune, in passato concesso ai circhi, dove prosegue il villaggio con giostre estreme ed adrenaliniche per i più grandi con biglietti tra i 5 e 7 euro.

Tombola vivente e l’arrivo dal cielo della Befana, la notte del 5 gennaio, saranno solo alcuni degli eventi in programma nel lungo periodo di vita di Jostra – l’altro natale a napoli. Concerti di gospel, di musica swing, musical e tanto altro completeranno il ricco calendario della manifestazione che prevede un biglietto unico d’ingresso, per grandi e piccini, di soli 5 euro.

La realizzazione dell’evento, oltre alla condivisione della società Ippodromi Partenopei presieduta da Pierluigi D’Angelo, gode anche degli importanti apporti e contributi di Ivan Cioffi, già consigliere regionale dell’Associazione giostre ed esperto di parchi divertimento, e dei DROP XXX. Una struttura organizzativa tra privati, con capofila Oramata Grandi Eventi, in intesa con il Comune di Napoli, per evidenziare le potenzialità di iniziative pubblico/private per il rilancio di un territorio.

Per informazioni : www.Jostra.it