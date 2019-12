Joe Ronca live alla Domus Ars

Sabato 14 Dicembre 2019 alle ore 18,00 appuntamento con la presentazione del CD “Ddoje note” di Joe Ronca con la partecipazione del Quartetto D’Archi San Giovanni presso il Centro di Cultura Domus Ars, sito in via Santa Chiara 10, Napoli



Quartetto D’Archi San Giovanni



Sergio Carnevale – primo violino

Lea Vigilante – secondo violino

Lorenzo Iaquinta – viola

Erminia Kacani - violoncello



Keith Goodman – pianoforte e arrangiamenti

Joe Ronca – voce e chitarra



La raccolta delle canzoni del cd “Ddoje note” percorre gli ultimi trent’anni di musica e poesie artistiche di Joe Ronca. Una prima parte di questi brani è stata scritta dalla sua permanenza a Napoli a cavallo degli anni 70/80.

Proseguendo poi il percorso artistico nei vent’anni vissuti a Torino dal 1983 al 2002,

percorso poi continuato a Napoli fino ad oggi.

Le canzoni raccontano storie vissute e personaggi realmente esistiti. Nella manifestazione saranno eseguiti solo sette di tutti i brani del CD.



Joe Ronca inizia la sua carriera musicale a 12 anni con la chitarra. All’età di 16 anni si dedica anche allo studio del pianoforte, continuando poi nella perfezione musicale dei due strumenti. Nel 1984 si laurea in architettura presso il Politecnico di Torino.

Lavora attivamente anche nel campo teatrale scrivendo e mettendo in scena tre Musical principalmente presso il teatro “FREGOLI” di Torino nel decennio degli anni 90.



Ingresso gratuito



Per info:

Domus Ars

Via Santa Chiara, 10

Info e prenotazioni: 081.3425603 –infoeventi@domusars.it