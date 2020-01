Live music con "Jobim in Jazz" nel cuore della città

Per Domenica 5 gennaio, in prima serata la rassegna Domenicarti del Bourbon Street propone un progetto dedicato al genio della musica brasiliana Antonio Carlos Jobim, intriso di sonorità moderne di matrice statunitense (jazz, soul, funky) con arrangiamenti originali.

Il gruppo che ci trascinerà in queste sonorità vede Ivana Muscoso al piano e alla voce, Mario Mazzaro al basso e Dario Guidobaldi alla batteria.

A seguire ci sarà la Jam Session della Domenica del centro storico che nasce e vive con l' intento di offrire uno spazio per i musicisti desiderosi di condividere la musica.

Start 20:30

ingresso gratuito

info e prenotazione: 338 8253756