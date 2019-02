Jenn Morel al Club Partenopeo

Jenn Morel la sexy domenica che ha conquistato il mondo sbarca a Napoli ospite del format Festival che si terrà Venerdì 22 Febbraio alle ore 23:50 al Club Partenopeo.

"Jenn Morel è nata nella Repubblica Dominicana e all'età di 6 anni si è trasferita negli Stati Uniti con tutta la famiglia.

Fin da piccola, però, Jenn Morel ha sempre avuto la passione per il mondo dello spettacolo anche se gli inizi sono stati come cubista a New York, Jenn si è esibita in alcune discoteche importanti della città come il Pacha, il Webster Hall il Finale e il Griffin.

Con Ponteme, suo primissimo singolo, Jenn Morel ha conquistato una fama a livello internazionale."



Il Club Partenopeo è un punto di riferimento storico della night life partenopea, che registra, da sempre, numeri da capogiro durante i propri live, serate private ed eventi musicali di tendenza.

Atmosfera, dettaglio, creatività e passione, sono gli elementi alla base di ogni party al Club Partenopeo, un unico locale in grado di ospitare e creare party di ogni genere, dalla musica elettronica, dance, techno e reggaeton, fino a concerti, spettacoli, cabaret e cene spettacolo.

Addii al celibato, feste aziendali, addii al nubilato, cerimonie privati tra amici e parenti, feste di laurea, matrimoni, diciottesimi ed eventi personalizzati, eventi cuciti su misura per qualsiasi cliente è il pane quotidiano per lo staff del club.



