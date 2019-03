Je sto vicino a te 64: al Palapartenope l'omaggio a Pino Daniele

Martedì 19 marzo alle 21, giorno in cui Pino Daniele avrebbe compiuto 64 anni, si terrà "Je sto vicino a te" l'evento omaggio al Teatro Palapartenope con la partecipazione di artisti famosi ed emergenti che riprenderanno le sue canzoni. Biglietti gratuiti, fino ad esaurimento, sul sito del Comune e presso il botteghino del teatro.

Fortemente voluta dal sindaco Luigi de Magistris, ancora una volta regalata a cittadini e turisti dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo di Nino Daniele, il memorial, realizzato da Nello Daniele con la direzione artistica di Federico Vacalebre, il giornalista più pinodanieliano d’Italia, e organizzato da Gennaro Manna, è un omaggio sincero per forma e contenuto: un gruppo di artisti famosi ed emergenti rileggono il canzoniere del Nero a Metà come in un rito laico, davanti a un pubblico-famiglia.

Importante, anche quest’anno, il cast, con stelle del suono napoletano: accanto a Nello Daniele sfileranno Avion Travel, Enzo Avitabile, Tony Esposito, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Raiz, Lina Sastri. Ma sarà anche un’edizione che punta molto sulle presenze femminili (Pino ci teneva molto, un anno si/ci regalò una band interamente in rosa) e sui giovani come La Zero, i Suonno d’Ajere e Sara Tramma. Importante, infine, la presenza di un altro storico musicista dell’Uomo in Blues, Antonio Annona, di un rapper americano di Napoli nel segno della linea rossa che da Carosone porta a Liberato, passando per zio Pino: Speaker Cenzou con Il Nucleo.

Gianni Simioli e Federico Vacalebre aggiungeranno parole e ricordi a una serata che non ha mai avuto bisogno di un presentatore o di maestri di cerimonia. Altra novità importante la diretta su Canale 21, che porterà in Campania e nel Lazio, il messaggio dell’evento: “Je sto vicino a te” canteranno in seimila nella serata noncompleanno e nononomastico di Pino Daniele, che avrebbe compiuto 64 anni e di cui tutti noi abbiamo ancora grande bisogno. Oltre alla diretta del 19 marzo, Canale 21 trasmetterà due puntate in differita dell’evento: martedì 26 marzo e martedì 2 aprile, in prima serata.