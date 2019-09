Jazz in Vigna: musica, cibo e vino nei vigneti dei Campi Flegrei

Parte la nuova stagione concertistica dei Quartieri Jazz, primo appuntamento sabato 7 settembre alle ore 21.00, presso la Tenuta Il Gruccione della famiglia Iovino (Via San Gennaro Agnano, 63) Pozzuoli.



Un’oasi al centro dei Campi Flegrei con un superbo panorama sul golfo di Pozzuoli.



In un ambiente caldo e accogliente, la clientela può degustare i prodotti tipici della natura, coltivati nei propri terreni con metodo tradizionale, degustare i vini della Cantina ed apprezzare la cucina semplice e genuina della tradizione napoletana, preparata sapientemente e con passione da mani esperte. Protagonista della serata culinaria la pasta e fagioli con le cozze. Un’esperienza che riempie il cuore di armonia, pervade e stupisce i cinque sensi, lasciando la sensazione di un irrefrenabile desiderio di ritornarci. A seguire l’ottima musica dei Quartieri Jazz, che dopo le degustazioni dei prodotti tipici, delizieranno gli ospiti che saranno accompagnati in uno splendido scenario tra i vigneti del Montespina. Un connubio studiato ad hoc alla ricerca di un piacere autentico che coinvolga tutti i sensi e che ben si sposa con il preludio dell’estate.



A salire sul palco con Mario Romano alla chitarra manouche saranno Alberto Santaniello alla chitarra classica e Ciro Imperato al basso con i loro album dal titolo “’E strade ca portano a Mare” e “Le 4 giornate di Napoli”.



Il loro è un “Neapolitan Gipsy Jazz” una commistione nuova fra armonie napoletane e il suono di quel jazz gitano di derivazione francese, con risultati assolutamente inediti. Un jazz in cui predomina l’aspetto compositivo, dal sapore indiscutibilmente mediterraneo, capace di affascinare con suggestioni derivanti da differenti culture musicali e al contempo di trascinare il pubblico nei momenti più ritmati.



FORMULA DELLA SERATA:

Una serata a portata di tasca (20 euro) che miscela note capaci di risvegliare antiche suggestioni e voglia di cambiamento ed enogastronomia. Verrà servito casatiello napoletano, segue un primo mare e monti a base di pasta e fagioli con le cozze e, come dessert (post concerto) il dolce della buonanotte. Per accomiatarsi in allegria e dolcezza.

Ad annaffiare il tutto calici di Piedirosso e Falanghina.



Ampio parcheggio gratuito



Jazz in Vigna a Pozzuoli: prezzi, orari e date

• Quando: Sabato 7 Settembre ore 21.00

• Dove: Tenuta Il Gruccione in Via San Gennaro Agnano, 63 Pozzuoli (lato Napoli)

• Prezzo biglietto: degustazioni e concerto 20 euro

• Contatti e informazioni: info e prenotazioni 340.489.38.36 mail: quartierijazz@live.it

• Sito ufficiale: http://www.quartierijazz.com

• Evento facebook: https://www.facebook.com/events/512559996161175/





In caso di pioggia l’evento si svolgerà sulla terrazza al coperto

Gallery