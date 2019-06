Jazz in Vigna: musica, cibo e vino nei vigneti dei Campi Flegrei

Dopo il tutto esaurito della scorsa settimana si rinnova l’appuntamento “JAZZ IN VIGNA” per sabato 22 giugno a partire dalle ore 21.00 nella splendida location dell’Agriturismo Il Gruccione della famiglia Iovino. Un’oasi al centro dei Campi Flegrei con uno splendido panorama sul golfo di Pozzuoli.

L’evento è stato inserito nella programmazione del Pozzuoli Jazz Festival 2019 per la valorizzazione del territorio dei campi flegrei.



Serate all’insegna dell’enogastronomia tra i colori e i profumi del tramonto puteolano e l’ottima musica dei Quartieri Jazz, che dopo le degustazioni dei prodotti tipici della natura, delizieranno gli ospiti che saranno accompagnati in uno splendido scenario tra i vigneti del Montespina. Un connubio studiato ad hoc alla ricerca di un piacere autentico che coinvolga tutti i sensi.



A salire sul palco con Mario Romano alla chitarra classica saranno Luigi Esposito al piano Ciro Imperato al basso e Emiliano Barrella alla batteria. La serata in compagnia dei Quartieri Jazz, con il loro album dal titolo “ ‘E strade ca portano a Mare” e “Le 4 giornate di Napoli”.

Il loro sound frizzante e sanguigno riproduce i colori e gli umori della magica e vivace realtà della città.

Un jazz in cui predomina l’aspetto compositivo, dal sapore indiscutibilmente mediterraneo, capace di affascinare con suggestioni derivanti da differenti culture musicali e al contempo di trascinare il pubblico nei momenti più ritmati.



LA FORMULA DELLA SERATA

Una serata a portata di tasca (20 euro) che miscela note capaci di risvegliare antiche suggestioni e voglia di cambiamento ed enogastronomia. Verrà servito casatiello napoletano, segue un primo mare e monti a base di pasta e fagioli con le cozze e, come dessert (post concerto) il dolce della buonanotte. Per accomiatarsi in allegria e dolcezza.

Ad annaffiare il tutto calici di Piedirosso e Falanghina.



Un estratto del Jazz in vigna: https://www.youtube.com/watch?v=hhyoPMVSzsg



Jazz in Vigna a Pozzuoli: prezzi, orari e date

• Quando: Sabato 22 giugno ore 21.00

• Dove: Tenuta Il Gruccione in Via San Gennaro Agnano, 63 Pozzuoli (lato Napoli)

• Prezzo biglietto: degustazioni e concerto 20 euro

• Contatti e informazioni: info e prenotazioni 340.489.38.36 mail: quartierijazz@live.it

• Evento faceook: https://www.facebook.com/events/2079375725702272/

• Sito ufficiale: http://www.quartierijazz.com

Gallery