Jazz in Garden a Palazzo Venezia: aperitivo, concerto e visita guidata

Sabato 5 ottobre alle 21:30 i Quartieri Jazz di Mario Romano si esibiranno nelle suggestive atmosfere di Palazzo Venezia in via Benedetto Croce, 19 Napoli (nei pressi di P.zza del Gesù).



PALAZZO VENEZIA – Ad ospitare il Neapolitan Gipsy Jazz partenopeo, il giardino pensile di Palazzo Venezia con la casina Pompeiana. Si tratta di un giardino di grande rilievo perché, sebbene mutilato e trasformato dal tempo, esprime in maniera esauriente i caratteri fondamentali dei giardini del centro antico, in cui oggi grazie all’impegno di Gennaro Buccino, è possibile degustare uno stuzzicante aperitivo in un’ atmosfera magica e romantica, tra decorazioni floreali e tra cui è presente una piccola cappella denominata "grotta della Madonnina”.



LA BAND – Con Mario Romano che suonerà la sua inseparabile chitarra manouche, Alberto Santaniello alla chitarra classica e Ciro Imperato al basso.



Una serata che ancora una volta vede l’incontro tra l’energico pompe sprigionato dalle corde tese della chitarra classica, con il ritmo cristallino della classica e con la voce più roca del basso accompagnato dalla batteria.



Un incontro magico capace di dar vita al neapolitan gipsy jazz, figlio della forza eversiva ed innovativa del neapolitan power e delle contaminazioni in musica provenienti dal resto del mondo.



Dove parcheggiare:

1. Garage Pisani Assunta: Via Tommaso Senise, 12/13 (nei pressi di P.zza del Gesù) tel. 081/552 2020

2. Garage Ecumano: Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 41 (nei pressi di Via Mezzocannone) tel. 081/5802152 Sito: http://parking.ecumano.it/



Concerto a Palazzo Venezia: prezzi, orari e date

• Quando: sabato 5 ottobre ore 21.30

• Dove: Palazzo Venezia in via Benedetto Croce, 19 Napoli

• Prezzo biglietto: aperitivo, concerto e visita guidata 20 euro

• Contatti e informazioni: info e prenotazioni 340.489.38.36 mail: quartierijazz@live.it

• Evento facebook: https://www.facebook.com/events/523761114857439/

• Sito ufficiale: http://www.quartierijazz.com



In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella casina pompeiana.

Gallery