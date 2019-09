Jazz in Garden a Palazzo Venezia: aperitivo, concerto e visita guidata

Sabato 14 settembre alle 21:30 i Quartieri Jazz di Mario Romano si esibiranno nelle suggestive atmosfere di Palazzo Venezia in via Benedetto Croce, 19 Napoli (nei pressi di P.zza del Gesù).



Dopo essere andati alla scoperta dei sapori e dei suoni dei vigneti con il Jazz in Vigna, la band torna in città, per una nuova tappa del loro gemellaggio con i luoghi simbolo della cultura e della storia dell’urbe.



PALAZZO VENEZIA – Ad ospitare il Neapolitan Gipsy Jazz dell’ensemble partenopeo, il giardino pensile di Palazzo Venezia con la casina Pompeiana. Si tratta di un giardino di grande rilievo perché, sebbene mutilato e trasformato dal tempo, esprime in maniera esauriente i caratteri fondamentali dei giardini del centro antico, in cui oggi grazie all’impegno di Gennaro Buccino, è possibile degustare uno stuzzicante aperitivo in un’ atmosfera magica e romantica, tra decorazioni floreali e tra cui è presente una piccola cappella denominata "grotta della Madonnina”.



LA BAND – Con Mario Romano che suonerà la sua inseparabile chitarra classica, Luigi Esposito al piano, Ciro Imperato al basso ed Emiliano Barrella alla batteria.



Una serata che ancora una volta vede l’incontro tra l’energico pompe sprigionato dalle corde tese della chitarra classica, con il ritmo cristallino della classica e con la voce più roca del basso accompagnato dalla batteria.



Un incontro magico capace di dar vita al neapolitan gipsy jazz, figlio della forza eversiva ed innovativa del neapolitan power e delle contaminazioni in musica provenienti dal resto del mondo.



Dove parcheggiare:

1. Garage Pisani Assunta: Via Tommaso Senise, 12/13 (nei pressi di P.zza del Gesù) tel. 081/552 2020

2. Garage Ecumano: Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 41 (nei pressi di Via Mezzocannone) tel. 081/5802152 Sito: http://parking.ecumano.it/



Concerto a Palazzo Venezia: prezzi, orari e date

• Quando: sabato 14 settembre ore 21.30

• Dove: Palazzo Venezia in via Benedetto Croce, 19 Napoli

• Prezzo biglietto: aperitivo, concerto e visita guidata 20 euro

• Contatti e informazioni: info e prenotazioni 340.489.38.36 mail: quartierijazz@live.it

• Evento facebook: https://www.facebook.com/events/2364139133858889/

• Sito ufficiale: http://www.quartierijazz.com

Gallery