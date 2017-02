Jazz & Baccalà: Marco Zurzolo 4et in "Chiamate Napoli 081"

Ritorna per il terzo anno consecutivo la fortunata rassegna Jazz & Baccalà. Dopo lo straordinartio successo dello scorso anno, la rassegna musicale ed enogastronomica ritorna con tanti nomi del panorama jazz internazionale e tante nuove ricette a base di Baccalà.

Venerdi 17 Febbario ritorna sul palco del Summarte il grande sassofonista MARCO ZURZOLO che insieme al suo nuovo quartetto formato da FRANCESCO NASTRO al Piano, Gigi De Rienzo al Basso e CLAUDIO ROMANO alla Batteria, preseterà il suo ultimo lavoro discografico "CHIAMATE NAPOLI...081"

MUSICA

Pochi personaggi possono rappresentare l’emblema della schiettezza e della passionalità come Marco Zurzolo: nell’atto della prestazione artistica il suo corpo diventa un tutt’uno col sassofono, il suo fiato diventa il respiro vitale dello strumento che prende vita dalla sua vita.

Diplomato in flauto, come molti altri sassofonisti della sua generazione, a causa della mancanza, fino a non molto tempo fa, del corso di studi in sassofono al conservatorio, Marco ha fatto fin dall’inizio del sax il suo strumento preferito, della estrema disponibilità verso gli altri e della sincerità a qualsiasi costo, la sua cifra di vita. Nato in una famiglia di musicisti, un fratello contrabbassista, una sorella cantante, Marco Zurzolo divide ben presto il suo amore per la musica tra la tradizione partenopea e mediterranea, che resta costantemente presente nelle sue produzioni, e il jazz d’oltreoceano, che lo porta costantemente a contaminare, a far sfociare alternativamente il suo istinto jazz e blues nella musica partenopea e viceversa. E, per non farsi mancare nulla, ha tenuto sempre alta l’attenzione per tutte le forme espressive mediterranee, comprese quelle nordafricane, dove riscoprire e raccordarsi con gli aspetti ritmici e le radici del blues, arrivando a realizzare una propria forma originale di world music.

Per questo, il titolo del suo ultimo lavoro, Chiamate Napoli 081, non tragga in inganno: non è un disco di canzoni napoletane neomelodiche, tutt’altro, è un disco di raffinato jazz – questo sì – molto melodico e intercalato dalle radici della sua napoletanità. Orme di Mandorle, oppure Respiro Forzato, o ancora di Pelle Arsa, Sogno Antico, in esse le arie sognanti e le atmosfere romantiche sono sensibilmente facilitate da Piero De Asmundis, coautore di alcuni dei brani, e dal tocco pianistico Francesco Villani. Non mancano però ritmiche incalzanti, come quella di Terra Infuocata e di Napoli Centrale oppure il ricordo dell’amico Bruno Rotoli di A Bruno, il tutto condito con una dose sobria di elettronica, una strada nuova e finora inedita per Marco Zurzolo.

ENOGASTRONOMIA

Per ogni evento, sarà presentato ed offerto al pubblico un piatto della tradizione Sommese con sua eccellenza "O Baccalà" preparato dal ristorante "800 Borbonico" di Somma Vesuviana

Venerdì 17 Febbraio

Degustazione ore 21:00

Concerto ore 22:15

Teatro Summarte

Via Roma, 15 - Somma Vesuviana

Ingresso con degustazione 15,00 €

Poltrona 12 €

Info e prenotazioni: 081 362 9579