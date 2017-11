Jazz&Baccalà 2017/2018: il programma della rassegna musicale e enogastronomica

Somma Vesuviana: il 24 novembre il primo appuntamento della rassegna Jazz&Baccalà al Teatro Summarte, con i DEA Trio feat. Stefano Di Battista & Nicki Nicolai.



Un inizio esplosivo per la nuova rassegna Jazz&Baccalà del Teatro Summarte: il 24 novembre i DEA Trio (Daniele Sorrentino, Elio Coppola e Andrea Rea) daranno il via alla IV edizione della kermesse. Il gruppo costituisce uno dei progetti jazz più longevi e autorevoli in Campania, con 15 anni di album ed esibizioni nei più importanti festival jazz internazionali.



Nella serata inaugurale il trio presenterà l’ultimo lavoro Secret Love. Per l’occasione risuoneranno sul palco anche le note del sassofonista Stefano Di Battista e la splendida voce di Nicki Nicolai, ospiti d’onore di questa serata d’apertura.



Jazz&Baccalà anche quest’anno propone un cartellone di concerti con grandi nomi del jazz italiano e internazionale abbinati al gusto della cucina tradizionale sommese a base di baccalà. Ogni concerto prevede una degustazione di piatti a cura dal ristorante ‘800 Borbonico di Somma Vesuviana.



I prossimi appuntamenti della rassegna:



15 dicembre: Antonello Salis Special Trio feat. Roberta Nasti

28 dicembre: Elio Coppola Trio feat Fabrizio Bosso Xmas Concert

26 gennaio 2018: Joy Garrison Quartet

2 febbraio: Joe Barbieri Origami Tour

23 febbraio: Daniele Sepe & RJF

9 marzo: Elisabetta Serio feat Sarah Jane Morris

23 marzo: Benny Benack III ‘Kiss me slowly’

6 aprile: Danilo Rea piano solo

27 aprile: Joyce Yuille

