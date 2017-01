Karaoke e Disco al Jamaica discopub di Brusciano

Sabato 14 Gennaio 2017 JAMAICA Brusciano

Programma: Animazione, CHUPITO PARTY (CHUPITO ILLIMITATI GRATIS), KARAOKE, DISCO e RAGGAETON

Prenotazione Tavoli obbligatoria

DESCRIZIONE SERATA: Sabato 14 Gennaio 2017 super serata con la DIRETTA di NAPOLI-SAMPDORIA, Animazione (gioca con noi in palio un viaggio di una settimana per 4 persone), karaoke, CHUPITO PARTY (CHUPITO ILLIMITATI GRATIS), Balli di gruppo, revival 70/80/90, Raggaeton e DISCO tutta la notte --- FORMULA INGRESSO: Solo per i più veloci possibilità di prenotazioni tavoli per la cena.

Formula Mangia+Mangia+Bevi 13€ Antipasto + panino + bibita

PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 - 0810191245 - 3663408825 - 3664618347 - 3278580922

DOVE SIAMO: Via Giacomo Matteotti (piazza Matteotti) Brusciano